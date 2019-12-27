البنك المركزي يحافظ على سياسة التيسير النقدي في العام المقبل

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أكد البنك المركزي في كوريا الجنوبية مجددًا أنه سيتخذ قراره بتنفيذ تخفيضات إضافية في سعر الفائدة بعد دراسة شاملة لعوامل الخطر الرئيسية واتجاهات الاقتصاد المحلي.وكشف البنك عن موقفه أمس الخميس في اجتماع لمجلس السياسة النقدية، قائلًا إنه سيستمر في سياسة التيسير النقدي العام المقبل.وقال البنك المركزي إنه سيدير سعر الفائدة الرئيسي بطريقة تدعم الانتعاش الاقتصادي وتعزز أسعار المستهلك في البلاد إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.وقد قام البنك بخفض سعر الفائدة مرتين هذا العام في شهري يوليو وأكتوبر.وقال البنك أيضًا إنه سيقرر إجراء تخفيضات إضافية بعد النظر في عوامل الخطر الرئيسية، مثل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وأوضاع الاقتصاد العالمي، وكذلك اتجاهات الاقتصاد الكلي المحلي وحالة السوق المالية.