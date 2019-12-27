استمرار المراقبة الأمريكية بحثًا عن علامات على استفزاز كوري شمالي

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يواصل الجيش الأمريكي مراقبة شبه الجزيرة الكورية، على الرغم من انقضاء عطلة عيد الميلاد دون وقوع أي استفزاز من كوريا الشمالية.ووفقًا لموقع تعقب الطائرات الخاصة "Aircraft Spots"، فقد حلقت طائرة أمريكية تابعة للبحرية من طراز "P-3C" فوق كوريا الجنوبية في حوالي الساعة 11 مساء أمس الخميس.ويبدو أن الطائرة قامت بمهمة التحقق من أي علامات على أن كوريا الشمالية تسعى لاختبار صاروخي باليستي.ويأتي التحليق الأخير بعد سلسلة طيران قام بها الجيش الأمريكي في الآونة الأخيرة، تعزيزًا للمراقبة في شبه الجزيرة الكورية وما حولها.وقد تم رصد طائرتي استطلاع أمس الخميس بالقرب من شبه الجزيرة الكورية أو فوقها، كما حلَّقت أربع طائرات أخرى بين يومي الثلاثاء والأربعاء يوم عيد الميلاد.