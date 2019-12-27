كوريا الجنوبية تقر إرشادات حقوق المساهمين في صندوق المعاشات التقاعدية

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أقرت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إرشادات ممارسة حقوق المساهمين في أكبر صندوق تقاعدي حكومي في البلاد.واتخذت لجنة إدارة الخدمة الوطنية للمعاشات التقاعدية وهي أعلى هيئة لصنع القرار في صندوق التقاعد الحكومي القرار في اجتماع عُقِد في سيول.وسوف تتيح هذه الإرشادات لصندوق التقاعد ممارسة حقوقه الإشرافية ضد الشركات التي ثبت أنها ارتكبت جرائم خطيرة، كالاختلاس أو خرق الأمانة.وبموجب الإرشادات الجديدة، فيمكن أن تطلب اللجنة إقالة مديري الشركات الذين يُشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية، والدعوة إلى إجراء تغييرات في النظام الأساسي للشركات.وقال وزير الصحة والرعاية "بارك نيونغ هو"، رئيس اللجنة، إن المبادئ التوجيهية الجديدة جزءٌ من الجهود المبذولة لضمان إدارة شفافة وعادلة لصندوق التقاعد الحكومي.وأضاف أنها ستساعد على تطوير سوق رأس المال في البلاد وتعزيز التصنيفات الائتمانية.