هيئة الإذاعة اليابانية تنشر تقريرًا خاطئًا عن إطلاق صواريخ في كوريا الشمالية

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وسط تصاعد التوترات حول احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزاز صاروخي، نشرت هيئة الإذاعة اليابانية "NHK" عن طريق الخطأ تقريرًا يفيد بأن النظام قد أطلق صاروخًا.وقد أصدرت الإذاعة اليابانية التحذير في حوالي الساعة 12:22 من صباح اليوم الجمعة، محذرة من أن صاروخًا كوريًّا شماليًّا سقط على ما يبدو في البحر على بعد ألفي كيلومتر شرق "هوكايدو".ثم ألغت الإذاعة الخبر بعد دقائق واعتذرت عنه، قائلة إنه قد تم نشر نص تدريبي على موقعها عن طريق الخطأ.وتضمن الخبر الكاذب لغة مماثلة لتلك المستخدمة عند إطلاق الصاروخ المتوسط المدى في سبتمبر 2017، والذي حلق فوق اليابان في اختبار يوضح قدرة كوريا الشمالية على استهداف القوات الأمريكية في غوام.وفي الوقت نفسه، قالت وكالة الأنباء الرسمية في الصين "شينخوا" إن البنتاغون أكد عقب نشر الخبر الكاذب أنه لم يتم إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية.وقال مسؤول في البنتاغون وفقًا لوكالة الأنباء "شينخوا" إن البنتاغون لا يتتبع أي إطلاق من أي نوع.