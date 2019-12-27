كوريا الجنوبية تجري مناورات دفاعية بالقرب من جزر دوكدو

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أجرت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية للدفاع عن جزر دوكدو الواقعة في أقصى شرق البلاد، وهي الأولى منذ أربعة أشهر.وقالت مصادر حكومية اليوم الجمعة إن البحرية أجرت مناورات تدريبية ليوم واحد في المياه بالقرب من الجزر الصخرية في البحر الشرقي.وخلال المناورات السابقة في أغسطس، حشدت البحرية الكورية الجنوبية نحو عشر سفن، والقوات الجوية عشر طائرات، بما في ذلك مقاتلات F-15، ونشر الجيش قواته الخاصة.وكان من المتوقع لمناورات هذا الأسبوع أن تكون أصغر حجمًا من المناورات السابقة بسبب الظروف الجوية.وتأتي هذه المناورات بعد تراجع سيول عن إنهائها لاتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو، بسبب الخلاف التجاري المستمر منذ شهور على خلفية قضايا الحقبة الاستعمارية.ويبذل الجانبان جهودًا لتحسين العلاقات من خلال عقد سلسلة من المحادثات رفيعة المستوى، بما في ذلك القمة المنعقدة هذا الأسبوع بين الرئيس "مون جيه إين" ورئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه".ويذكر أن اليابان تدعي حقها في جزر دوكدو الكورية الجنوبية.