وسائل الإعلام الرسمية في الشمال تثير المخاوف بعد تقريرها عن التطوير الفضائي

نشرت صحيفة "رودونغ شينمون"، وهي الصحيفة الرسمية لحزب العمال الحاكم في الشمال، اليوم الجمعة مقالًا حول قمر صناعي روسي لمراقبة الطقس من طراز "Electro-L 3"، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقد نشرت الصحيفة مقالًا مشابهًا يوم الأربعاء الماضي حول إطلاق الأقمار الصناعية من قبل الصين والهند ومصر، قائلة إن التطوير الفضائي لأغراض سلمية أمر مستمر في جميع أنحاء العالم.وقال التقرير إن هذا المجال لم يعد مقتصرًا على عدد قليل من الدول المتقدمة، وأضاف أن العديد من الدول تستثمر بنشاط في برامجها الفضائية.كما قامت الصحيفة أيضًا بتغطية إطلاق الصين لقمرين صناعيين لأغراض الملاحة في الأسبوع الماضي.وعلى الرغم من أن تلك التغطية معتادة في الحالات المشابهة فقد استرعت التقارير الأخيرة الانتباه لأنها تزامنت مع توقف محادثات نزع السلاح النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ، واقتراب المهلة التي حددتها كوريا الشمالية من نهايتها بحلول نهاية العام، حيث هددت بالسير في "طريق جديد" إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن موقفها وتقدم تنازلات أكبر إلى الشمال.وهناك تكهنات بأن النظام قد يجري اختبارًا لصاروخ باليستي أو يطلق قمرًا صناعيًّا محمولًا على الصواريخ في حال عدم حدوث تقدم مع الولايات المتحدة بحلول الموعد النهائي.وقد ادعت كوريا الشمالية في الماضي حقها في "التطوير الفضائي السلمي"، بعد إطلاقها لصاروخ بعيد المدى يحمل ما وصفته بأنه قمر صناعي.