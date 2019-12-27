المحكمة الدستورية ترفض النظر في دستورية اتفاق نساء المتعة مع اليابان

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رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة الإلتماس الذي تقدمت به مجموعة من ضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات وأقاربهن، الذين ادعوا عدم دستورية الاتفاق المثير للجدل الذي وقعته حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في عام 2015.وقالت المحكمة المؤلفة من 9 أعضاء إن الاتفاق كان اتفاقًا سياسيًّا، ولذلك لا يخضع لنظر المحكمة الدستورية.وفي الثامن والعشرين من ديسمبر عام 2015، أبرمت إدارة "بارك" اتفاقًا مع حكومة طوكيو لحل قضية نساء المتعة "بشكل نهائي لا رجعة فيه".وإلى جانب اعتذار اليابان، فقد دعا الاتفاق إلى إنشاء مؤسسة لدعم الضحايا الباقيات على قيد الحياة، حيث ساهمت طوكيو فيها بمبلغ مليار ين أو ما يقرب من عشرة مليارات وون.لكن العديد من الضحايا أعلنَّ رفضهن للاتفاق، وقُلن إن الحكومة لم تأخذ برأيهن أثناء المفاوضات.وقالت الضحايا إنهن يردن اعتذارًا رسميًّا من اليابان يوجَّه إليهن على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تعويض مباشر من الحكومة اليابانية.وفي مارس عام 2016، قدم 29 من الضحايا و12 من أفراد عائلات المتوفيات منهن بشكوى إلى المحكمة، وقالوا إن الاتفاق ينتهك حقهن في التملك والمعرفة والحماية الدبلوماسية، نظرًا لسعيهن للحصول على مسؤولية قانونية من اليابان.وفي حين أن حكومة "مون جيه إين" الليبرالية وصفت الاتفاق بأنه "معيب بصورة خطيرة" وقامت بحل مؤسسة الشفاء والمصالحة في العام الماضي، فقد طلبت وزارة الخارجية العام الماضي من المحكمة الدستورية رفض الإلتماس.وقالت الوزارة آنذاك إن اتفاق عام 2015 لا يخضع لنظر المحكمة الدستورية لأنه اتفاق دبلوماسي، وليس معاهدة قابلة للتنفيذ من الناحية التشريعية القانونية.