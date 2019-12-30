الأمم المتحدة تصدر قرارا بقيادة روسيا بشأن اتفاقية جديدة لجرائم الإنترنت

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صدقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تقدمت به روسيا بشأن معاهدة عالمية جديدة للجرائم الإلكترونية، على الرغم من المخاوف من إمكانية استخدامه بواسطة الأنظمة القمعية في انتهاك حرية التعبير.ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس" أول من أمس السبت، تم طرح القرار للتصويت في جلسة للجمعية العامة يوم الجمعة بحضور 193 من ممثلي الدول الأعضاء، حيث تمت الموافقة عليه بأغلبية 79 صوتًا مقابل 60 صوتًا وامتناع 33 عن التصويت.وجاءت هذه الموافقة بعد شهر من موافقة اللجنة الثالثة للأمم المتحدة على القرار الذي تم طرحه برعاية الصين وكوريا الشمالية وكوبا ونيكاراغوا وفنزويلا وسوريا.ويهدف القرار إلى إنشاء اتفاقية دولية جديدة حول الجرائم الإلكترونية، وإنشاء لجنة من الخبراء تمثل جميع مناطق العالم لوضع الاتفاقية.ومن المقرر أن تجتمع اللجنة في شهر أغسطس من العام القادم للاتفاق على جدول أعمال أنشطتها القادمة.وفي المقابل، تم رفض القرار من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، حيث يخشى الكثيرون من أنه سيسمح بحملات صارمة ضد حرية التعبير.