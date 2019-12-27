عدد رواد السينما في كوريا يتجاوز 220 مليونا في عام 2019

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تجاوز العدد السنوي للمشاهدين في دور السينما الكورية الجنوبية 220 مليونا، ليسجل رقماً قياسياً هذا العام.ووفقًا لبيانات صادرة عن مجلس الأفلام الكوري يوم أمس الأحد، بلغ العدد التراكمي للمشاهدين من أول يناير إلى 28 ديسمبر 224 مليونا و630 ألفا.وقال المجلس إنه إذا استمر العدد في الزيادة بنفس الوتيرة حتى نهاية العام، فمن المتوقع أن يتجاوز الرقم السنوي 226 مليونًا هذا العام، وهو ما يزيد عن الرقم القياسي الحالي البالغ 219 مليونا و870 ألفا، الذي تحقق في عام 2017.وقد تجاوز الرقم السنوي مستوى 200 مليون للمرة الأولى في عام 2013، وظل في مستوى يزيد عن 210 ملايين منذ ذلك الحين، ولكن أقل من 220 مليون، لمدة ست سنوات متتالية.وأرجع المجلس الزيادة التي حدثت في هذا العام إلى خمسة أفلام ضخمة حقق كل منها أكثر من عشرة ملايين مشاهد، وهي: "إكستريم جوب"، و"آفينجرز: إند غيم"، و"فروزن 2"، و"علاء الدين"، و"الطفيلي".