عدد زوار كوريا من اليابانيين يتجاوز عدد زوار اليابان من الكوريين

تجاوز عدد السياح اليابانيين الذين يزورون كوريا الجنوبية عدد السياح الكوريين الجنوبيين الذين يزورون اليابان في شهر أغسطس، رغم فرض الحكومة اليابانية قيودا على التصدير لكوريا الجنوبية في شهر يوليو.ووفقًا لبيانات صادرة عن وكالات الترويج السياحي في البلدين يوم أمس الأحد، قام أكثر من 329 ألف سائح ياباني بزيارة لكوريا الجنوبية في شهر أغسطس، بينما سافر حوالي 308 آلاف كوري جنوبي إلى اليابان.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ حوالي خمس سنوات، أي منذ شهر يونيو من عام 2014، التي يفوق فيها عدد اليابانيين الذين يزورون كوريا عدد المسافرين من كوريا الجنوبية إلى اليابان. وقد استمر هذا الاتجاه طوال شهر نوفمبر، حيث وصل عدد الكوريين الجنوبيين الذين زاروا اليابان إلى 205 آلاف، أي أقل بكثير من عدد الزوار اليابانيين لكوريا الذي وصل إلى 258 ألفا.وقد ظل عدد الكوريين الجنوبيين الذين يزورون اليابان يتراجع بوتيرة حادة، حيث انخفض بنسبة 48% على أساس سنوي في أغسطس، وبنسبة 58,1% في سبتمبر، وأكثر من 65% على أساس سنوي في شهريْ أكتوبر ونوفمبر.