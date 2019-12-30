كوريا الشمالية تعقد اجتماعًا لحزبها الحاكم لمناقشة تدابير ضمان السيادة والأمن

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أفادت الأنباء بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد ناقش التدابير التي تضمن سيادة البلاد وأمنها في اجتماع عقده مع كبار مسؤولي حزب العمال الحاكم يوم أمس الأحد.وقالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، بما في ذلك صحيفة "رودونغ شين مون"، اليوم الاثنين، إن "كيم" ترأس جلسة اليوم الثاني من الاجتماع العام الخامس للجنة المركزية السابعة في حزب العمال الحاكم.وأضافت التقارير أن "كيم" قد أكد خلال الاجتماع على الحاجة إلى اتخاذ "تدابير إيجابية وهجومية لضمان سيادة وأمن البلاد بشكل كامل" وفقًا لما يقتضيه الوضع الحالي، كما أشار "كيم" إلى الواجبات في مجالات الشؤون الخارجية وصناعة الذخائر والقوات المسلحة.وأكد "كيم" كذلك على الحاجة إلى تعزيز الكفاح ضد أعداء الاشتراكية، وتشديد الانضباط الأخلاقي.وقالت وسائل الإعلام إن الجلسة العامة سوف تستمر في الانعقاد.