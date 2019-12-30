الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الكوريتان

كوريا الشمالية تعقد اجتماعًا لحزبها الحاكم لمناقشة تدابير ضمان السيادة والأمن

Write: 2019-12-30 10:07:05

كوريا الشمالية تعقد اجتماعًا لحزبها الحاكم لمناقشة تدابير ضمان السيادة والأمن

Photo : YONHAP News

أفادت الأنباء بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد ناقش التدابير التي تضمن سيادة البلاد وأمنها في اجتماع عقده مع كبار مسؤولي حزب العمال الحاكم يوم أمس الأحد.
وقالت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، بما في ذلك صحيفة "رودونغ شين مون"، اليوم الاثنين، إن "كيم" ترأس جلسة اليوم الثاني من الاجتماع العام الخامس للجنة المركزية السابعة في حزب العمال الحاكم.
وأضافت التقارير أن "كيم" قد أكد خلال الاجتماع على الحاجة إلى اتخاذ "تدابير إيجابية وهجومية لضمان سيادة وأمن البلاد بشكل كامل" وفقًا لما يقتضيه الوضع الحالي، كما أشار "كيم" إلى الواجبات في مجالات الشؤون الخارجية وصناعة الذخائر والقوات المسلحة.
وأكد "كيم" كذلك على الحاجة إلى تعزيز الكفاح ضد أعداء الاشتراكية، وتشديد الانضباط الأخلاقي.
وقالت وسائل الإعلام إن الجلسة العامة سوف تستمر في الانعقاد.




قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;