الولايات المتحدة تؤكد أن لديها العديد من الأدوات للتعامل مع كوريا الشمالية

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حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" من أنه إذا انخرطت كوريا الشمالية في ارتكاب أي استفزاز، فإن الولايات المتحدة سوف تشعر بخيبة أمل شديدة وسوف تُظهر خيبة الأمل هذه. جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي" يوم أمس الأحد، حيث قال "أوبراين" إن الولايات المتحدة تراقب دائمًا الأوضاع في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن زعيمها "كيم جونغ أون" قد قال إنه "سيكون هناك شيء خلال عيد الميلاد". ويذكر أنه في الشهر الماضي وعدت كوريا الشمالية بتقديم "هدية عيد الميلاد" إلى واشنطن، إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات بين البلدين قبل الموعد النهائي في نهاية هذا العام، الذي فرضته كوريا الشمالية. وردا على سؤال حول العواقب في حالة استئناف كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة النووية أو الصواريخ بعيدة المدى، قال "أوبراين" إنه لا يريد التكهن بما سيحدث، لكن لدى الولايات المتحدة "الكثير من الأدوات" وأن لديها "أدوات إضافية" يمكن من خلالها الضغط على كوريا الشمالية. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن مشاركة الرئيس "دونالد ترامب" في الدبلوماسية "رفيعة المستوى" مع "كيم" على مدار أعوام قد حسنت العلاقات، وأن القائديْن تربطهما علاقات شخصية جيدة. وأضاف "أوبراين" أن "كيم" ربما يكون قد أعاد النظر في تهديده بتقديم "هدية عيد الميلاد"، لكن على الولايات المتحدة أن تنتظر وترى ما سيحدث.