زلزال بقوة 3,5 درجة يضرب ميريانغ في جنوب كوريا

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ضرب زلزال قوته 3,5 درجة المنطقة الجنوبية من كوريا الجنوبية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية، وقع الزلزال في الساعة 12:32 صباحا في موقع يبعد 15 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة "ميريانغ" بمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ".وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن عمق مركز الزلزال كان 20 كيلومترا.ومن جانبها قالت سلطات مكافحة الحرائق في "تشانغ وان" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" إنها تلقت تقارير من أشخاص شعروا بالهزة، ولكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.وكان زلزال اليوم الاثنين هو ثاني أقوى زلزال في كوريا الجنوبية حتى الآن في عام 2019، بعد الزلزال الذي بلغت قوته 3,9 درجة وضرب مدينة "سانغ جو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ" يوم 21 يوليو، الذي كان أقوى زلزال في أراضي كوريا الداخلية هذا العام، بينما كان الزلزال الذي بلغت قوته 4,3 درجة، والذي وقع قبالة الساحل الشرقي لمقاطعة "كانغ وان" يوم 19 أبريل، هو أقوى زلزال يصرب كوريا على الإطلاق خلال هذا العام.