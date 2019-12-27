توقعات بإجراء تصويت برلماني بشأن هيئة التحقيق في مكافحة الفساد

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من المتوقع أن يعقد البرلمان الكوري جلسة عامة اليوم الاثنين للتصويت على مشروع القانون المثير للجدل حول إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين. وأبلغ زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "لي إين يونغ" زملاءه من نواب الحزب في البرلمان، في رسالة نصية، بأنه سيتم طرح مشروع القانون للتصويت عندما تنعقد الجلسة العامة في الساعة الـ6 من مساء اليوم الاثنين.ويذكر أن حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي قد قام بمنع إقرار مشروع القانون في الجلسة البرلمانية الاستثنائية السابقة عن طريق إعاقة التصويت من خلال إلقاء كلمات أمام الجلسة استمرت لمدة 27 ساعة، حيث اختتمت الجلسة في منتصف ليلة السبت، بحيث تُعقد جلسة جديدة يوم الاثنين.وقبل التصويت البرلماني على مشروع القانون المثير للجدل، اقترح النائب "كوان أون هي" من حزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير، مراجعة مشروع القانون الذي لن يمنح الهيئة المقترحة سلطة الاتهام، ويطلب فقط من تلك الهيئة التحقيق في اتهامات الرشوة والفساد.وقالت بعض المصادر في البرلمان إن عددا من نواب حزب "كوريا الحرة" يؤيدون المراجعة، ومن ثم يتركز الانتباه على ما إذا كان حزب المعارضة الرئيسي سوف يشارك في التصويت.