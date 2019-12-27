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الاقتصادية

ارتفاع الناتج الصناعي الكوري بنسبة 0,4% في نوفمبر

Write: 2019-12-30 10:16:29Update: 2019-12-30 18:01:27

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا في كل المؤشرات الصناعية الرئيسية الثلاثة في شهر نوفمبر، وهي: مؤشر الإنتاج الصناعي، ومؤشر الاستهلاك، ومؤشر الاستثمار.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، ارتفع إجمالي الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 0,4% الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق.
وقال التقرير إن الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع قد انخفض بنسبة 0,5% مقارنة بالشهر الأسبق، في حين زاد الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 1,4% على أساس شهري.
وارتفع حجم مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 3% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، كما ارتفع أيضا حجم الاستثمارات في المنشآت بنسبة 1,1% في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر، بسبب زيادة الواردات من معدات الطائرات.




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