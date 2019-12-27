الحكومة الكورية تؤكد الحالة 54 من الإصابة بحمى الخنازير الأفريقية

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تم التأكيد على إصابة خنزير بري عُثر عليه نافقا بالقرب من الحدود بين الكوريتين، بمرض حمى الخنازير الأفريقية، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس الحيواني القاتل في كوريا الجنوبية إلى 54 حالة حتى الآن.وأكد المعهد الوطني الكوري للبحوث البيئية يوم أمس الأحد أن الاختبارات التي أجريت على الحيوان النافق، الذي عثر عليه أحد سكان منطقة "يون تشون" بمقاطعة "كيونغ كي"، يوم الجمعة الماضي، قد أظهرت إصابته بالفيروس القاتل.وقد اتخذت السلطات المحلية تدابير الحجر الصحي، وقامت بدفن الحيوان المصاب.وتعد هذه هي الحالة رقم 54 من الإصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية على مستوى البلاد، والـ18 في منطقة "يون تشون" منذ أن تم اكتشاف المرض الذي يفتك بالحيوانات لأول مرة في كوريا يوم 17 سبتمبر.