الحكومة تمنح عفوا خاصا لفائدة 5174 من المحتجزين

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قررت الحكومة الكورية منح عفو خاص غدا الثلاثاء لفائدة 5174 من المحتجزين، بمن فيهم 2900 من المدانين بارتكاب جرائم جنائية، و1800 من الذين رفضوا الالتزام بالخدمة العسكرية بناء على الضمير الديني، بالإضافة إلى عدد من الذين جردوا من أهليتهم الانتخابية بسبب مخالفتهم قانون الانتخابات المحلية والعامة.ومن بين الذين سيشملهم العفو الخاص، حاكم مقاطة كانغ وان السابق "لي كوانغ جيه"، ونائب البرلمان السابق "كونغ سونغ جين"، والرئيس السابق لاتحاد نقابات العمال "هان سانغ كيون"، ورئيس مكتب التعليم في سيول "كواك نوه هيون".ولم يشمل العفو هذه المرة رئيسة الوزراء السابقة "هان ميونغ سوك" ونائب البرلمان السابق لحزب التقدم المتكامل"لي سوك كي".كما لم يشمل العفو الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" التي لم يتم إصدار حكم نهائي بحقها بعد.وسيكون هذا العفو الثالث منذ تولي الرئيس "مون جيه إين" منصبه في مايو 2017.