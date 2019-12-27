البرلمان يصادق على قانون الانتخابات المعدل رغم معارضة الحزب المعارض الرئيسي

Photo : YONHAP News

صادق البرلمان يوم الجمعة الماضي على قانون الانتخابات المعدل الذي رفعه الحزب الديمقراطي الحاكم وبعض أحزاب المعارضة رغم معارضة قوية من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، حيث سيتم تطبيق هذا القانون على الانتخابات العامة التي ستجري في شهر أبريل من العام القادم.وكان أعضاء الحزب المعارض الرئيسي قد حاولوا منع إجراء التصويت على مشروع القانون من خلال شغل مقعد رئيس البرلمان، لكن رئيس البرلمان "مون هي سانغ" استخدم حق الحفاظ على النظام، مما أدى في النهاية إلى المصادقة عليه عن طريق التصويت.وبموجب القانون المعدل، سيتم تطبيق نظام التمثيل النسبي شبه المرتبط بدءا من الانتخابات العامة القادمة، كما سيتم تغيير سن الانتخابات إلى 18 عاما بدلا من 19 عاما.ويخطط الحزب الحاكم لعقد جلسة استثنائية اليوم الاثنين ليتم فيها التصويت على مشروع القانون المثير للجدل حول إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين.