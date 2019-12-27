رفع الحد الأدنى للأجور في العام القادم لمستوى 8590 وونا في الساعة

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من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في العام القادم ليكون عند مستوى 8590 وونا في الساعة، بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة بهذا العام، وذلك بعد أن شهد ارتفاعا بنسبة 16.4% عام 2018 و10.9% هذا العام.وسيتم دفع 100 ألف وون شهريا لجميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات، كما سيتم رفع المعاش الأساسي الشهري لفائدة 40% من المسنين الفقراء الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما من 250 ألف وون حاليا إلى 300 ألف وون اعتبارا من العام القادم.وسيستفيد طلاب الصف الثاني من المدارس الثانوية من التعليم المجاني، كما سيتم توسيع نطاق تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا على الشركات التي يعمل فيها ما بين 50 و299 عاملا، بدءا من العام القادم أيضا.وقامت وزارة التخطيط والمالية اليوم الاثنين بالكشف عن منشور بعنوان "التغييرات التي ستحدث عام 2020" يضم 292 مادة من القواعد المتعلقة بسبع وعشرين هيئة حكومية ستخضع للتغييرات اعتبارا من العام القادم.وتخطط الحكومة لخلق 100 ألف فرصة عمل إضافية للمسنين ليرتفع عددها خلال العام القادم إلى حدود 740 ألف فرصة عمل.