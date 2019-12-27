مجلس الأمن يعقد محادثات حول رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

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تعقد الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي محادثات غير رسمية لمناقشة اقتراح تقدمت به الصين وروسيا لرفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وقالت وكالة "رويترز" للأنباء أمس الأحد إن الصين وروسيا تعقدان مفاوضات قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حدده الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للولايات المتحدة لإبداء مرونتها في المحادثات المتوقفة لنزع السلاح النووي.وكانت الصين وروسيا اللتان تعتبران دولتين حليفتين رئيسيتين لكوريا الشمالية قد اقترحتا في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي دعتا فيه إلى رفع العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ، لكن الاقتراح لم يحصل على دعم من الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.وقال دبلوماسي في مجلس الأمن إن الصين وروسيا تسعيان إلى تبني المجلس التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن رفع العقوبات، رغم إدراكهما الجيد صعوبة الحصول على دعم بقية الدول الأعضاءال13.