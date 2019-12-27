الكوريون يتوقعون الازدهار والرخاء في عام الفأر

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وفقًا للتقويم الصيني، الذي يربط الأعوام الشمسية بالحيوانات في دورة مدتها 12 سنة، يصادف عام 2020 عام الفأر.وفي التراث التقليدي في العديد من الدول الآسيوية، يُنظر إلى الفئران كرمز للرخاء والأمل ووفرة الفرص، كما أن عام الفأر هو الأول في دورة التقويم الصيني التي مدتها 12 عامًا، كما يتمتع الفأر بسمعة لكونه الأجرأ بين الحيوانات في البروج الصينية.وقد توقعت حكومة كوريا الجنوبية تحقيق تحسن اقتصادي في العام الجديد بعد التباطؤ الذي شهده عام 2019.وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، فيتوقع المسؤولون حدوث انتعاشة في الصادرات وصناعة أشباه الموصلات، وكذلك زيادة الاستثمار المحلي، للمساعدة في دعم الاقتصاد المحلي.ومن المتوقع أن يعمل الكوريون الجنوبية لعدد أكبر من الأيام في العام الجديد، حيث سيكون عدد أيام العطلات الرسمية أقل من الأعوام السابقة، بسبب وقوع العديد منها في عطلات نهاية الأسبوع.