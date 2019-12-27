الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

السياسية

تعيين تشو مي إيه وزيرة العدل الجديدة

Write: 2020-01-02 10:05:34Update: 2020-01-02 16:54:11

تعيين تشو مي إيه وزيرة العدل الجديدة

Photo : YONHAP News

عيَّن الرئيس "مون جيه إين" زعيمة الحزب الحاكم السابقة "تشو مي إيه" وزيرة للعدل.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" في رسالة للصحفيين اليوم الخميس إنَّ "مون" حدد الموعد الرسمي للتعيين الساعة السابعة صباح اليوم، لكن فترة ولاية "تشو" قد بدأت بالفعل في منتصف الليل.
ومن المتوقع أن يقدم الرئيس للوزيرة خطاب التعيين في حفل رسمي في وقت لاحق من اليوم.
وقد خضعت "تشو" لجلسة الاستماع في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبعد تأخر البرلمان عن الموعد المحدد لتقديم تقرير رسمي عن الجلسة طلب الرئيس "مون" من البرلمان إحالة التقرير بحلول الأربعاء، لكنه لم يتسلمه بعد.
ولذلك أصبح من حق الرئيس تعيين "تشو" دون موافقة البرلمان.
جدير بالذكر أن "تشو" كانت نائبة في البرلمان لخمس فترات عن الحزب الديمقراطي الحاكم، وقد جاء تعيينها بعد 80 يومًا من استقالة سلفها "تشو كوك" بسبب فضيحة الفساد التي تورطت فيها عائلته.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;