تعيين تشو مي إيه وزيرة العدل الجديدة

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عيَّن الرئيس "مون جيه إين" زعيمة الحزب الحاكم السابقة "تشو مي إيه" وزيرة للعدل.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كو مين جونغ" في رسالة للصحفيين اليوم الخميس إنَّ "مون" حدد الموعد الرسمي للتعيين الساعة السابعة صباح اليوم، لكن فترة ولاية "تشو" قد بدأت بالفعل في منتصف الليل.ومن المتوقع أن يقدم الرئيس للوزيرة خطاب التعيين في حفل رسمي في وقت لاحق من اليوم.وقد خضعت "تشو" لجلسة الاستماع في البرلمان في وقت سابق من هذا الأسبوع، وبعد تأخر البرلمان عن الموعد المحدد لتقديم تقرير رسمي عن الجلسة طلب الرئيس "مون" من البرلمان إحالة التقرير بحلول الأربعاء، لكنه لم يتسلمه بعد.ولذلك أصبح من حق الرئيس تعيين "تشو" دون موافقة البرلمان.جدير بالذكر أن "تشو" كانت نائبة في البرلمان لخمس فترات عن الحزب الديمقراطي الحاكم، وقد جاء تعيينها بعد 80 يومًا من استقالة سلفها "تشو كوك" بسبب فضيحة الفساد التي تورطت فيها عائلته.