بيونغ يانغ تهدد باستئناف اختبارات الأسلحة النووية والصاروخية

Photo : YONHAP News

أشار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى أن نظامه قد يستأنف اختبارات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والاختبارات النووية، قائلًا إنه مستعد "لاتخاذ إجراء فعلي مروع" ضد الولايات المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أمس الأربعاء أن "كيم" صرح بتلك التصريحات خلال اجتماع حزب العمال الحاكم الذي استمر لأربعة أيام في بيونغ يانغ.وقال "كيم" إن كوريا الشمالية اتخذت إجراءً حاسمًا بوقف تجاربها النووية وتجارب الصواريخ العابرة للقارات كجزء من مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، لكنها لم تُكافأ بالإجراءات المقابلة المناسبة.وأعلن "كيم" أنه لم يعد هناك مبرر لالتزام بلاده بالتوقف الاختياري عن التجارب، وحذر من أنه سيكشف قريبًا عن "سلاح استراتيجي جديد".وأضاف أن بلاده سوف تواصل تطوير الأسلحة الاستراتيجية لضمان أمنها، حتى يتم التوصل إلى آلية دائمة لحفظ السلام، وتتراجع الولايات المتحدة عن سياساتها العدائية تجاه الشمال.لكن "كيم" ترك الباب مفتوحًا لإجراء مزيد من المحادثات مع واشنطن، حيث أكَّد أن نطاق وعمق الردع النووي سيتم تحديده وفقًا لموقف الولايات المتحدة المستقبلي.