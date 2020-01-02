الرئيس الأمريكي يقلل من أهمية تهديدات الزعيم الكوري الشمالي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" سوف يحترم التزامه بنزع السلاح النووي، وذلك في أعقاب تهديد "كيم" باستئناف الاختبارات النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات.أدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين في منتجع "مار لا غو" في فلوريدا، حيث وصل لحضور حفل ليلة رأس السنة الجديدة.وأكد "ترامب" مجددًا على علاقته الطيبة مع "كيم"، وقلل من تهديدات الشمال الأخيرة.وقال "ترامب" إنه وقَّع مع "كيم" اتفاقًا في سنغافورة، وأن "الجملة الأولى" من الاتفاق كانت تتعلق بنزع السلاح النووي، مضيفًا أن "كيم" رجل "يحترم كلمته".وكرر "ترامب" مزحته السابقة عن هدية الكريسماس التي أعلن عنها الشمال سابقًا، قائلًا إنه يأمل أن تكون الهدية زَهرِيَّة جميلة.وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي بعد أن قال "كيم" إن الإجراءات الأمريكية لم تترك له خيارًا سوى إعادة النظر في التزامات النظام، محذرًا من أن بلاده قد تستأنف الاختبارات النووية والصاروخية، وقال إنه سيتم الكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" قريبًا.