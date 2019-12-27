بولتون: على واشنطن استئناف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بالكامل

Photo : KBS News

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "جون بولتون" أمس الأربعاء إن على الولايات المتحدة أن تستأنف المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بالكامل، ردًّا على التهديدات الكورية الشمالية الأخيرة.ونشر "بولتون" تغريدة على صفحته في موقع تويتر عن كيفية الرد المناسب على التهديد الكوري الشمالي، قائلًا إنه يجب استئناف جميع المناورات العسكرية الملغاة أو التي تم تقليل حجمها.كما دعا المستشار السابق للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى عقد جلسات استماع للكونغرس للتأكد من أن القوات الأمريكية جاهزة حقًّا للقتال "الليلة".ومن المعروف أن "بولتون" الذي غادر البيت الأبيض في سبتمبر الماضي بعد خلافات مع الرئيس- ينتقد مفاوضات الإدارة الأمريكية النووية مع الشمال.