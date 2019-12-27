الزعيم الكوري الشمالي يزور قصر الشمس كأول برنامج مفتوح له هذا العام

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أفادت الوكالة الكورية الشمالية المركزية اليوم الخميس بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" زار قصر الشمس الذي تم الاحتفاظ فيه بجثماني الزعيمين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، كأول برنامج عمل مفتوح له في هذا العام.وصرحت الوكالة بأن الزعيم "كيم" زار القصر مع كبار المسؤولين في حزب العمل، بمن فيهم "تشه ريونغ هيه" نائب الرئيس الأول لمجلس الوزراء، بمناسبة حلول عام 2020 الجديد.ونقلت المصادر ذاتها عزم هؤلاء المسؤولين القوي على رفع مكانة الدولة الشيوعية القوية خلال هذا العام الذي يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حزب العمال الكوري الشمالي.وسبق للزعيم الكوري الشمالي أن وصف الوضع الحالي الذي تمر به بلاده بأنه أزمة خطيرة غير مسبوقة.جاء ذلك في الاجتماع العام للحزب الذي استمر على مدار 4 أيام بدءا من يوم 28 من الشهر الماضي.وأشار "كيم" إلى أن السبب في هذه الأزمة يرجع إلى الولايات المتحدة معلنا عن مواجهة مباشرة للتغلب عليها وفق تعبيره.ومن محاور تلك المواجهة المباشرة التي أشار إليها الزعيم الكوري الشمالي بناء الاقتصاد بالاعتماد على الذات، وتعزيز القدرات الدبلوماسية والعسكرية.كما قال "كيم" إن الولايات المتحدة لا تلتزم بوعودها ملوحا بسحب تعهده بوقف التجارب النووية واختبارات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات الذي كان أعلنه في شهر أبريل من عام 2018.بالإضافة إلى ذلك قال "كيم" إنه سيقوم بتعزيز قدرة الردع تصديا للتهديدات النووية الأمريكية، مضيفا أن مستواها سيتم تعديله حسب تغير الموقف الأمريكي.والجدير بالذكر أن بيونغ يانغ قد قامت بنشر نتائج الاجتماع العام لحزب العمال محل الكلمة التي تعود أن يلقيها الزعيم "كيم" بمناسبة حلول العام الجديد.كما تجدر الإشارة إلى أن عدم إدلاء "كيم" بكلمة التهنئة بالعام الجديد، جاء لأول مرة منذ 7 سنوات بعد توليه السلطة.