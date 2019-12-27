استثمار 5 تريليون وون في العلوم والتكنولوجيا هذا العام

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تعتزم الحكومة استثمار 5 تريليونات و192.9 مليار وون في مشروعات البحث والتطوير في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات خلال هذا العام.وكشفت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية أمس الأربعاء عن الخطة الشاملة للمشروعات لعام ألفين وعشرين.وطبقا للخطة، ستستثمر الوزارة تريليونا و531.2 مليار وون في الأبحاث الأساسية خلال هذا العام من أجل بناء البني التحتية لبيئة الأبحاث الأساسية الإبداعية والمبتكرة بزيادة 319.8 مليار وون بالمقارنة مع ميزانية العام الماضي.كما سيتم ضخ تريليون و680.4 مليار وون هذا العام في الأبحاث الرامية إلى تطوير التكنولوجيات الحيوية والطبية والمواد الدقيقة وتكنولوجيا الفضاء وبحث الطاقة الذرية.وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيتركز الاستثمار في تنمية صناعة قاعدة الجيل الخامس من الاتصالات المتنقلة.وبحسب خريطة طريق التكنولوجيا التي تحمل تسمية : "البحث والتطوير للجيل الخامس زائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" التي تم وضعها في شهر يوليو من العام الماضي، سيتم استثمار 87.9 مليار وون في أجهزة الشبكة والجيل القادم من الهواتف الذكية وأجهزة الواقعين المعزز والافتراضي والروبوتات المتصلة بالإنترنت، وأمن المعلومات وغيرها. كما سيتم ضخ 10 مليارات وون في تطوير أجهزة الجيل الخامس والقطع ذات الصلة وغيرها.بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعم تطوير تكنولوجيا الجيل السادس من الاتصالات المتنقلة من أجل مواصلة قيادة الاتصالات الدولية المتنقلة بحيث ستقوم الوزارة بدراسة جدوى بشأن مشروع تطوير التكنولوجيا الأساسية الخاصة بالجيل السادس بقيمة تريليون وون إلى جانب استثمار 900 مليون وون في إطار بحث مشترك مع فنلندا.