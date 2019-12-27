آن تشول سو يعلن العودة إلى الدائرة السياسية

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أعلن " آن تشول سو" رئيس حزب الشعب السابق والمنتمي إلى حزب الإصلاحات والمستقبل المعارض الصغير عن العودة إلى الدائرة السياسية.واعتبر "آن" في تصريحات أدلى بها على حسابه عبر منصة التواصل الاجتماعي اليوم الخميس أن اعتقاده الأول بأن السياسة عبارة عن خدمة لمستقبل الوطن لم يتغير على الإطلاق، مضيفا أنه يخطط للمضي قدما نحو المستقبل جنبا إلى جنب مع الشعب وفق تعبيره.وذكر أنه قضى العام الماضي في الخارج حيث قام بالمراجعة الذاتية والتأمل في الأنشطة السياسية التي قام بها خلال ست سنوات مضت، وقدر أن كوريا للأسف بقيت في الماضي وفق منظور خارجي .وأضاف أن السياسة الكورية قد زادت تدهورا بالمقارنة مع الوضع قبل 8 سنوات عندما بدأ في ممارسة الأنشطة السياسية تلبية لرغبة الشعب.وأكد على ضرورة إدخال إصلاحات وطنية شاملة وتحقيق التكامل الاجتماعي والتخلص من السياسة القديمة والحقوق المكتسبة سابقا.صرح "آن" من جهة أخرى بأنه فكر بعمق في صحة قراره باستئناف أنشطته السياسية، مضيفا أنه ينوي المضي قدما مع الشعب إلى المستقبل إذا دعاه الشعبُ وقاده إلى طريق السياسة.وقال أيضا إنه سيعود إلى البلاد قريبا من أجل التشاور حول كيفية تغيير السياسة والاتجاهات الكورية المستقبلية.والجدير بالذكر أن "آن" ظل بعيدا عن الساحة السياسية الداخلية وتفرغ للقيام بأنشطة الأبحاث في ألمانيا والولايات المتحدة بعد أن فشل في انتخابات عمدة سيول التي جرت يوم 13 من شهر يونيو في عام 2018.