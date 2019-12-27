وزارة التوحيد تحذر من سلاح استراتيجي كوري شمالي

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في أعقاب تصريحات للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" أكد فيها أن العالم سيشهد ميلاد سلاح استراتيجي جديد قريبا، صرحت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية بأن مضي كوريا الشمالية قدما في تنفيذ مثل هذه الخطوة، لن يساعد على إحراز تقدم في المفاوضات النووية.جاء ذلك في بيان أصدره " لي سانغ مين" الناطق باسم الوزارة يوم أمس الأربعاء تعليقا على الجولة الخامسة للاجتماع العام للجنة المركزية التابعة لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.وقال "لي" إنه يقدر عدم إعلان بيونغ يانغ عن وقف الحوار مع واشنطن، موضحا أنه يتطلع إلى عقد حوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن وتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات وفقا لمبدأ التزامن الوارد في البيان المشترك والصادر عن مباحثات القمة بين الطرفين في سنغافورة.وحول الانتقادات التي وجهتها بيونغ يانغ للمناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رغم خطواتها الاستباقية المهمة، شرح "لي" أن سيول وواشنطن ظلتا تمتنعان عن إجراء المناورات العسكرية الضخمة في محاولة لدفع الحوار.كما قال إن سيول ستواصل جهودها الرامية إلى تحقيق التقدم العملي في المفاوضات النووية بين الشمال والولايات المتحدة وتطوير مستوى العلاقات بين الكوريتين، مشددا على التزام كوريا الجنوبية التام بما اتفقت عليه الكوريتان من أجل بناء الثقة العسكرية المتبادلة بينهما.