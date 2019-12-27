تلميح بيونغ يانغ باستئناف التجارب النووية والصاروخية يثير قلقا عميقا لدى الأمين العام للأمم المتحدة

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أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن ناطق باسم الأمم المتحدة بأن الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" أعرب عن القلق العميق من تلميح بيونغ يانغ باستئناف التجارب النووية والصاروخية.وقال الناطق باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" في بيان طرحه على موقع المنظمة الدولية على شبكة الإنترنت إن الأمين العام يأمل بشدة في عدم استئناف التجارب النووية والصاروخية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة.وأكد على أن عدم الانتشار النووي يمثل ركنا أساسيا للأمن النووي العالمي يتعين الالتزام به بشكل مطلق.وفي أعقاب الإنذار الذي أطلقه الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" باستخدام سلاح استراتيجي جديد، ذكرت الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن الذي ينص على العقوبات على كوريا الشمالية، ووجهت رسالة إلى بيونغ يانغ تدعوها فيها إلى وقف الاستفزازات.