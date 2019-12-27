الرئيس مون يؤكد على الإصلاحات في مؤسسات السلطة

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استهل الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الخميس أعماله الرسمية لهذا العام الجديد بزيارة مجمع مقابر الشهداء الوطنيين.وحضرت وزيرة العدل الجديدة " تشو مي إيه" هذه المناسبة الخاصة بتعزيز العزائم من خلال الوقوف أمام أرواح المناضلين والشهداء الوطنيين.وكتب الرئيس "مون" عبارة على دفتر زيارة المجمع تقول" البدء بالتغيير الواضح للقرن المقبل" ، وقال إن الإصلاحات على مستوى الأجهزة السلطوية، تعد من أهم محاور التغيير الواضح والسبيل نحو تحقيق مجتمع عادل.وصرح "مون" بأن أي جهاز سلطوي لا يمكنه أن يكون فوق الشعب، وقال إنه لن يتوقف عن الإصلاحات القانونية والمؤسسية حتى تحظى الأجهزة السلطوية بثقة الشعب.وفيما يتعلق بالإصلاحات الخاصة ببناء المجتمع العادل، ذكر أنه سيعمل على تصحيح الأعمال غير العادلة في جميع المجالات بما فيها التعليم والتوظيف والتهرب الضريبي والخدمة العسكرية الإلزامية.كما شدد على ضرورة تحقيق "الطفرة المتعايشة" في مجال الاقتصاد هذا العام، موضحا في هذا السياق نية حكومته الاستثمار الجريء في ثلاث صناعات جديدة، بما فيها أشباه موصلات الأنظمة والتعاون مع الحكومات المحلية من أجل رفع جودة معيشة السكان في مختلف الأقاليم من خلال إيجاد فرص العمل المناسبة لها.وفيما يتعلق بالسلام في شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس الكوري إن السلام لا يأتي دون عمل أو حراك موضحا أنه سيعمل على توسيع نطاق العمل في العلاقات بين الكوريتين.