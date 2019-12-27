سي إن إن : أعمال بي تي إس واحدة من أكثر 10 أعمال موسيقية تأثيرا خلال العقد الأخير

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تم اختيار فرقة بي تي إس لفن الكي بوب كأحد الفنانين العشرة الأكثر نفوذاً خلال العقد الماضي وفق شبكة سي إن إن.وأدرجت سي إن إن عشرة أعمال موسيقية قالت إنها "أعادت اختراع أنواعها وأنفسها لكسب نفوذ مثير للإعجاب والبقاء في صدارة الشهرة". وأضافت سي إن إن أنها تقدر دور فرقة بي تي إس في تعميم فن الكي بوب في الولايات المتحدة، مضيفة أن الفرقة المكونة من سبعة أعضاء كتبت تاريخهذا الفن عن طريق إدراج أول ألبوم الكي بوب على جدول بيلبورد 200 من خلال ألبومها الشهيرlove yourself tear لعام 2018وكان لدى بي تي إس أيضًا ثلاثة مشاريع تتصدر نفس الجدول في عام واحد، حيث بيعت ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.وأضافت سي إن إن أن الفرقة جلبت الكي بوب إلى التيار الرئيسي في العقد الماضي وأدخلت تغييرا في الوعي الأمريكي خلال عام 2020.وكان من بين المشاركين الآخرين في القائمة، بيونسي، كيندريك لامار، فرانك أوشن، ليدي غاغا، دريك، ميترو بومين، تايلور سويفت، سولانج وكاني ويست.