وزير التوحيد يدعو إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين

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أكَّد وزير التوحيد في كوريا الجنوبية على الحاجة إلى "تفكير جذري ومبتكر" في تحسين العلاقات بين الكوريتين هذا العام.وأدلى الوزير "كيم يون تشول" بتلك التصريحات في كلمته بمناسبة العام الجديد التي ألقاها أمام مسؤولي الوزارة أمس الخميس، بينما تنبأ بـ "خفوتٍ" في العلاقات بين سيول وبيونغ يانغ في المستقبل القريب، بالنظر إلى موقف كوريا الشمالية تجاه العالم الخارجي في العام الجديد.وفي إشارة إلى أن عام 2020 سيوافق الذكرى العشرين لعقد أول قمة بين الكوريتين، تعهد الوزير بعدم إهدار العام الجديد في علاقات متوقفة مع الشمال، وقال إن الطريق المسدود في العالم سريع التغير يعني التراجع.وأشار الوزير إلى عدة طرق ممكنة لاستعادة الثقة بين الكوريتين، ومنها التعاون في المناطق الحدودية ومشروعات ربط السكك الحديدية والطرق والتبادلات بين الحكومات الإقليمية والمشروعات المتعددة الجنسيات التي تشمل الصين أو روسيا.كما أشار "كيم" إلى أن هذا العام يوافق الذكرى العشرين لبدء برنامج لم شمل الأسر التي فرقتها الحرب، ودعا إلى مضاعفة الجهود لتحقيق اتفاق عام 2018 بين الكوريتين، الذي يدعو إلى حل قضية الأسر المشتتة.