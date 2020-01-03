وزير الدفاع الأمريكي يحث الزعيم الكوري الشمالي على ضبط النفس

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قال وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" أمس الخميس إن الولايات المتحدة ما زالت ترى أن "الاتفاق السياسي" هو أفضل طريق للمضي قدمًا مع كوريا الشمالية، وحث زعيمها "كيم جونغ أون" على "ضبط النفس".صرَّح "إسبر" بذلك عندما سُئل عن خطة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية.وقال "إسبر" إن أفضل طريق للمضي قدمًا هو التوصل إلى اتفاق سياسي يتضمن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية، وأكد أن واشنطن تريد البقاء على هذا المسار، وحث "كيم" وفريقه على الجلوس على طاولة المفاوضات للقيام بذلك.لكن وزير الدفاع أوضح أن الجيش الأمريكي مستعد "للقتال الليلة" إذا لزم الأمر، وقال إن الولايات المتحدة لديها مجموعة كاملة من القوات والحلفاء من كوريا الجنوبية ومجموعة واسعة من الحلفاء أيضًا، مضيفًا أنه واثق من جاهزية القوات لردع أي سلوك سيئ من كوريا الشمالية.جاءت هذه التصريحات بعد تهديد الزعيم الكوري الشمالي بأنه سيتراجع عن التوقف الاختياري عن التجارب النووية والصاروخية، وأنه سيكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" قريبًا.