أربعة وزراء يعلنون عدم الترشح في انتخابات أبريل

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من المتوقع أن يعلن أربعة وزراء ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الجمعة عن عدم خوضهم للانتخابات البرلمانية في أبريل.وقال مسؤول في الحزب الحاكم إن الوزراء هم وزيرة التعليم "يو إيون هيه"، ووزير الداخلية والسلامة "تشين يونغ"، ووزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم هيون مي"، ووزير الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة "بارك يون سون".وسوف يعلن الوزراء المذكورون باستثناء وزير الداخلية عن قرارهم رسميًّا في البرلمان، وسوف يتغيَّب "تشين" عن هذا الحدث لتجنب الجدل حيث إن وزارته هي المسؤولة عن إدارة الانتخابات.وبعد إعلان الوزراء الأربعة، سيرتفع عدد نواب الحزب الحاكم الذين أعلنوا رسميًّا عدم خوض الانتخابات إلى أربعة عشر مرشحًا.