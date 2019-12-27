نائب وزيرة الخارجية الكورية يصل إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات

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وصل نائب وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كيم كون" إلى واشنطن أمس الخميس، لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي حول القضايا العالقة بين الحليفين.وقال "كيم" للصحفيين لدى وصوله إلى مطار دالاس الدولي في واشنطن إنه سيعمل بجد على التواصل الاستراتيجي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ أول يوم في العام الجديد.ومن المقرر أن يجتمع "كيم" الذي تولى منصبه الشهر الماضي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "ديفيد ستيلويل" اليوم الجمعة، كما يُتوقَّع أن يجتمع مع المديرة الأولى للشؤون الآسيوية في مجلس الأمن القومي "أليسون هوكر" خلال إقامته.وقال "كيم" إنه أراد مقابلة نظيره بعد توليه لمنصبه للتحدث عن العلاقات الثنائية الشاملة والإعداد للمناقشات رفيعة المستوى المزمع عقدها في بداية العام.وفيما يتعلق بالاجتماع المحتمل بين وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" في سان فرانسيسكو في وقت لاحق من هذا الشهر، قال نائب الوزير إن هذا الاجتماع لا يزال قيد المناقشة.