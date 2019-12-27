الولايات المتحدة تفرض رسومًا على واردات الصلب الفيتنامية ذات المنشأ الكوري

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قررت وزارة التجارة الأمريكية فرض رسوم تزيد عن 400% على أنواع معينة من الصلب الذي يتم إنتاجه في كوريا الجنوبية أو تايوان ثم يتم شحنه إلى فيتنام لإجراء معالجة بسيطة ثم يتم تصديره أخيرًا إلى الولايات المتحدة.وقالت الوزارة إنه تبين أن بعض منتجات الصلب المقاوم للتآكل تتحايل على الرسوم الأمريكية لمكافحة الإغراق، وذكرت أن التحقيق بدأ قبل نحو عام بناء على طلب من ستة من صناع الصلب في الولايات المتحدة، حيث قدمت الشركات الأمريكية شكوى إلى وزارة التجارة ولجنة التجارة الدولية تفيد بأن مصنعي الصلب الكوريين الجنوبيين يصدرون الصلب من خلال فيتنام للتحايل على الرسوم المفروضة.لكن الحكومة الكورية وصناعة الصلب المحلية تتوقع أن يكون للقرار الأخير تأثير ضئيل على الشركات المحلية المصنعة للصلب.