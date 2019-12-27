الرئيس مون جيه إين يؤكد عزمه على بذل كل مساعيه لإنعاش صادرات البلاد

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة لموقع لتصدير السيارات الصديقة للبيئة في أول نشاط ميداني له للعام الجديد.وزار الرئيس "مون" اليوم الجمعة الرصيف البحري في ميناء "بيونغ تيك - دانغ جين" الذي تم من خلاله تصدير أول شحنة لهذا العام تحتوي على 4200 وحدة من السيارات الكهربائية وسيارات الشحن الهيدروجينية إلى أوروبا حيث قدم تشجيعاته للعمال هناك.وأكد مون أن التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تصنع قطع الغيار الرئيسية للسيارات الهيدروجينية والشركات الكبيرة التي تنتج أنظمة خلايا وقود الهيدروجين قد مكّن البلاد من إنتاج أجود سيارة صديقة للبيئة في العالم.كما أكد الرئيس الكوري أن الحكومة ستبذل كل مساعيها لإنعاش الصادرات وتسريع النمو الابتكاري للبلاد هذا العام.وتتوقع الحكومة زيادة حصة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي صادرات السيارات من 10% هذا العام إلى 25% عام 2030 .