الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

السياسية

الرئيس مون جيه إين يؤكد عزمه على بذل كل مساعيه لإنعاش صادرات البلاد

Write: 2020-01-03 13:00:28Update: 2020-01-03 14:47:47

الرئيس مون جيه إين يؤكد عزمه على بذل كل مساعيه لإنعاش صادرات البلاد

Photo : YONHAP News

قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" بزيارة لموقع لتصدير السيارات الصديقة للبيئة في أول نشاط ميداني له للعام الجديد.
وزار الرئيس "مون" اليوم الجمعة الرصيف البحري في ميناء "بيونغ تيك - دانغ جين" الذي تم من خلاله تصدير أول شحنة لهذا العام تحتوي على 4200 وحدة من السيارات الكهربائية وسيارات الشحن الهيدروجينية إلى أوروبا حيث قدم تشجيعاته للعمال هناك.
وأكد مون أن التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تصنع قطع الغيار الرئيسية للسيارات الهيدروجينية والشركات الكبيرة التي تنتج أنظمة خلايا وقود الهيدروجين قد مكّن البلاد من إنتاج أجود سيارة صديقة للبيئة في العالم.
كما أكد الرئيس الكوري أن الحكومة ستبذل كل مساعيها لإنعاش الصادرات وتسريع النمو الابتكاري للبلاد هذا العام.
وتتوقع الحكومة زيادة حصة السيارات الصديقة للبيئة من إجمالي صادرات السيارات من 10% هذا العام إلى 25% عام 2030 .
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;