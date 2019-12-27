الحكومة الكورية تعرب عن أملها في تحقيق الاستقرار في العراق في أقرب وقت

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أعربت الحكومة الكورية عن قلقها من وقوع خسائر في الأرواح من الأمريكيين والعراقيين نتيجة سلسلة من المواجهات العسكرية الأخيرة في العراق.كما أعربت في بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس الخميس عن أملها في استقرار الأوضاع في المنطقة.وعبرت حكومة سيول عن قلقها أيضا من محاولة اقتحام مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، مؤكدة على أهمية حماية السفارات الأجنبية وموظفيها بناء على القانون الدولي.والجدير بالذكر أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك شمال بغداد يوم الجمعة الماضي قد أسفر عن مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة عدد من العسكريين الأمريكيين بجروح .وردا على ذلك، قامت الولايات المتحدة بشن ضربات جوية ضد مواقع تابعة لكتائب "حزب الله" العراقي يوم الأحد الماضي، مما أسفر عن مقتل 25 من أعضائها وإصابة 50 آخرين بجروح.وكان مناصرو ميليشيات "حزب الله " حاولوا يوم الثلاثاء الماضي اقتحام مبنى السفارة الأميركية في بغداد.