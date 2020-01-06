استئناف جهود مكافحة الحرائق في غابة تشون تشُن

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استأنفت سلطات الغابات عملياتها يوم أمس الأحد لإخماد الحرائق التي اندلعت يوم السبت على جبل في منطقة "تشون تشُن" بمقاطعة "كانغ وان".وفي هذا السياق، حشدت السلطات تسع طائرات هليكوبتر وحوالي 400 من رجال الإطفاء ومسؤولي الغابات، من أجل احتواء الحريق الذي بدأ على جبل في منطقة "بال سان" في مدينة "تشون تشُن" في الساعة 1:55 من مساء يوم السبت.وتشير التقديرات إلى أن الحريق قد التهم حوالي 30 ألف متر مربع من الغابات، ولكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.وقالت سلطات الغابات إن الحريق سيتم إخماده قريبًا بعد أن تمت السيطرة على حوالي 70% منه، لكن جهود مكافحة الحرائق سوف تستمر بسبب انتشار النيران إلى بعض الأشجار المبعثرة على الجبل.وتخطط الشرطة وسلطات الإطفاء لإجراء تحقيقات لمعرفة السبب الدقيق لهذا الحريق الهائل بمجرد احتوائه.