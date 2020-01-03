كوريا الجنوبية تسجل أقل تساقط للثلوج في ديسمبر

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سجلت كوريا الجنوبية أقل معدل شهري من تساقط الثلوج في شهر ديسمبر الماضي بسبب الطقس الدافئ نسبيًا.ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الأحد، بلغ حجم تساقط الثلوج 0,3 سنتيمتر في الشهر الماضي، وهو أقل رقم في شهور ديسمبر منذ أن بدأت هيئة الأرصاد الجوية في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1973.وقد تم جمع البيانات عن طريق قياس عمق معظم الثلوج المتراكمة على مدار الـ24 ساعة الماضية.وقالت هيئة الارصاد الجوية إن الطقس الدافئ هو السبب الرئيسي في انخفاض كمية الثلوج، موضحة أن متوسط درجة الحرارة في البلاد بلغ في الشهر الماضي 2,8 درجة مئوية، أي أعلى بمقدار 1,3 درجة مئوية مقارنة بالأعوام السابقة، وبالتالي شهدت البلاد أمطارًا بدلاً من الثلوج بسبب الطقس الدافئ.