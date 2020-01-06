47% من الكوريين يحملون بيونغ يانغ مسؤولية تعثر المحادثات النووية

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أظهر استطلاع للرأي العام أجرته هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، أن حوالي نصف عدد المواطنين الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن كوريا الشمالية هي المسؤولة أكثر عن تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة، بشأن إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.ووفقًا لاستطلاع الرأي الذي شمل 1006 من المواطنين الكوريين الجنوبيين، قال 47% من المشاركين إن كوريا الشمالية هي المسؤولة أكثر عن المأزق الراهن الذي تمر به المحادثات النووية منذ انهيار القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، في العاصمة الفيتنامية "هانوي"، في شهر فبراير من العام الماضي. وفي المقابل، ألقى 7% فقط من المشاركين باللوم على كوريا الجنوبية في تعثر تلك المحادثات.وردا على سؤال حول الإجراءات الأكثر أهمية من أجل استئناف المحادثات المتوقفة، أجاب 33% من المشاركين بضرورة أن تبدي الولايات المتحدة بعض المرونة، مثل التحرك لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، بينما أشار 33% آخرون إلى ضرورة اتخاذ خطوات متقدمة من جانب كوريا الشمالية لنزع سلاحها النووي.ودعا 24% من المشاركين لتعزيز العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية، بينما توقع 64% أن يستمر الجمود في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في العام الجديد دون أي تقدم.ويذكر أن الاستطلاع الذي أجرته "كي بي إس" يوميْ الخميس والجمعة الماضيين قد تم تنفيذه بواسطة معهد "هانكوك" للأبحاث، ويبلغ مستوى الثقة فيه 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3,1%.