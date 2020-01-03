كوريا تطلق فريقا للسلامة وسط التوترات في الشرق الأوسط

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شكلت الحكومة الكورية الجنوبية فريق عمل لمناقشة التدابير الرامية إلى حماية مواطني كوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حاليا توترات متنامية بين الولايات المتحدة وإيران، بعد الضربة الجوية الأمريكية الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل جنرال إيراني.وفي ذلك السياق، ترأس النائب الأول لوزير الخارجية الكوري "تشو سيه يونغ" الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل يوم أمس الأحد من أجل تقييم الوضع في المنطقة والتحقق من إجراءات سلامة الكوريين الجنوبيين في الخارج. وتخطط وزارة الخارجية الكورية لتشغيل نظام للاستجابة لحالات الطوارئ على مدار الساعة بالتعاون مع بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة إلى أن يستقر الوضع هناك.وتخطط الوزارة لعقد اجتماع اليوم الاثنين على مستوى العمل مع مسؤولين من الوكالات الحكومية الأخرى، بما في ذلك وزارات الصناعة والأراضي والدفاع والمحيطات، لمناقشة الآثار المحتملة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط على أسعار النفط وعلى الاقتصاد الكوري. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن مواطني كوريا الجنوبية وشركاتها في المنطقة آمنون حاليًا، لكن الوزارة ستراقب الوضع عن كثب وتتخذ الخطوات المناسبة إذا لزم الأمر.ويذكر أنه يوجد حاليا 1600 مواطن كوري جنوبي في العراق و290 في إيران، كما يوجد أيضا 150 كوريا في لبنان و700 في إسرائيل.