إطلاق حزب محافظ جديد قبل انتخابات أبريل

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أطلق ثمانية نواب سابقين في حزب "الإصلاح المستقبلي"، يوم أمس الأحد، حزبًا محافظًا جديدًا يهدف إلى أن يكون حزبا يمينيا إصلاحيا.وأعلن النائب "يو سونغ مين" وسبعة نواب برلمانيين آخرين رسميًا عن إطلاق "الحزب المحافظ الجديد"، بهذا الاسم المؤقت، في مقر البرلمان، في احتفال عُقد بحضور حوالي ألفين من أعضاء ومؤيدي الحزب.وقد تم انتخاب النواب "ها تيه كونغ" و"أوه شين هوان" و"جي سانغ أوك" و"جونغ وان تشون"، إلى جانب النائب "يو"، كخمسة رؤساء افتتاحيين مشاركين للحزب، بحيث يتولى كل واحد منهم رئاسة الحزب شهريا بصفة دورية.وقال النائب "ها"، رئيس الدورة الأولى، في خطاب قبول المنصب، إن حزبه سيبذل قصارى جهده للفوز في الانتخابات العامة القادمة في أبريل والوصول إلى السلطة، بينما قال النائب "يو" إن حزبه سوف يسعى لزيادة عدد مقاعده البرلمانية إلى 80 مقعدا، من المقاعد الثمانية التي يسيطر عليها حاليا.