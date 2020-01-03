كوريا الشمالية تنظم مسيرة حاشدة للتعهد بالوحدة والاعتماد على الذات

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نظمت كوريا الشمالية مسيرة حاشدة في عاصمتها بيونغ يانغ يوم أمس الأحد للتعهد بالوحدة الشعبية والتأكيد على الاعتماد على الذات، وذلك وسط التوترات الحالية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وأفاد التليفزيون المركزي الكوري الشمالي الذي تديره الدولة بأن التجمع أقيم في ساحة "كيم إيل سونغ"، حيث تعهد المشاركون بتنفيذ المهام التي حددها الزعيم "كيم جونغ أون" في الاجتماع الرئيسي الذي عقده حزب العمال الحاكم في الشهر الماضي. كما شدد المشاركون، بمن فيهم رئيس الوزراء "كيم جيه ريونغ" وكبار مسؤولي الحزب والحكومة، على الوحدة الشعبية من أجل التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا.ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، فإن المسؤولين الكوريين الشماليين "أكدوا أنهم سيحققون نجاحا كبيرا باستمرار من أجل إغاظة القوات المعادية التي تحرص على التحركات الرامية إلى فرض عقوبات على كوريا الشمالية لخنقها، ومن ثم توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء".وانتقد المشاركون الولايات المتحدة، واتهموها بأنها ظلت تتظاهر بأنها تسعى إلى الحوار بينما كانت في الواقع تعمل على خنق كوريا الشمالية، وتعهد المسؤولون الكوريون الشماليون بالسعي إلى الاعتماد على الذات والتنمية الاقتصادية لتحقيق نصر نهائي ضد أعداء النظام الحاكم في بيونغ يانغ.