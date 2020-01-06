الطفيلي يفوز بجائزة أفضل تصوير من الجمعية الوطنية الأمريكية لنقاد السينما

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استمر فيلم "الطفيلي" الكوري الجنوبي في الفوز بجوائز في الولايات المتحدة، حيث اختارت الجمعية الوطنية الأمريكية لنقاد السينما فيلم "الطفيلي" الذي يعد أحدث فيلم للمخرج الكوري "بونغ جون هو" في عام 2019، للفوز بجائزة أفضل تصوير، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم أول من أمس السبت.وقد حصل الفيلم على الجائزة بأغلبية 44 صوتًا، متفوقا على فيلم "النساء الصغيرات" وفيلم "حدث ذات مرة في هوليوود".كما فاز المخرج "بونغ" بجائزة أفضل سيناريو مع زميله الكاتب "هان جين وان".ويذكر أن فيلم "الطفيلي" كان قد فاز بجائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" السينمائي الدولي العام الماضي، ليستمر في الحصول على جوائز وترشيحات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ترشيحات لثلاث من جوائز "غولدن غلوب"، وهي جائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة أفضل فيلم أجنبي.وتم اختيار الفيلم أيضا كأفضل فيلم روائي عالمي، وأفضل أغنية أصلية، في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.