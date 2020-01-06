احتياطي كوريا من العملات الأجنبية يسجل رقما قياسيا في ديسمبر

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة الاحتياطي الكوري الجنوبي من العملات الأجنبية إلى مستوى قياسي جديد في شهر ديسمبر الماضي بسبب ضعف قيمة الدولار الأمريكي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، بلغت القيمة الإجمالية لاحتياطيات البلاد من العملات الأجنبية 408 مليارات و820 مليون دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها مليار واحد و360 مليون دولار مقارنة بما كان عليه في شهر نوفمبر.وأشار التقرير إلى أن احتياطيات كوريا الجنوبية الشهرية من النقد الأجنبي قد ظلت تسجل أرقاما قياسية جديدة خلال ثلاثة أشهر متتالية منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.وأوضح البنك المركزي أن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي قد أدى إلى زيادة قيمة العملات غير الدولارية عند تحويلها إلى الدولار.وقال التقرير إن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي في نهاية شهر نوفمبر، بينما تصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.