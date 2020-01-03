390 شركة كورية تشارك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020

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ذكر الاتحاد الكوري لصناعات المعلومات والاتصالات اليوم الاثنين أن 390 شركة كورية ستشارك في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020 والذي سيفتتح غدا الثلاثاء في لاس فيغاس بالولايات المتحدة.ومن بين الشركات الكورية المشاركة في هذا المعرض، 6 شركات كبيرة و184 شركة صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى 200 شركة ناشئة، بزيادة نسبتها 77% مقارنة بالعام الماضي.وتشارك الولايات المتحدة في المعرض ب343 شركة، وفرنسا ب240 شركة والصين ب84 شركة وتايوان ب64 شركة واليابان ب34 شركة.ويرجع السبب في زيادة عدد الشركات الناشئة الكورية في هذا المعرض إلى الدعم الذي قدمته لها وزارة الصناعة والتجارة والطاقة ووزارة شؤون الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة والهيئات الحكومية والحكومات الإقليمية لتسهيل تقدمها إلى الأسواق الخارجية.