20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في كوريا للعام الخامس على التوالي

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تجاوزت قيمة الاستثمارات الأجنبية في كوريا الجنوبية 20 مليار دولار في العام الماضي وذلك للعام الخامس على التوالي.وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين أن قيمة الاستثمارات قد بلغت 23.3 مليار دولار في العام الماضي، مسجلة بذلك ثاني أعلى المستويات في التاريخ بعد أن تم تسجيل أعلى المستويات عام 2018، أي بقيمة 26.9 مليار دولار.وقالت الوزارة إن تجاوز قيمة الاستثمارات الأجنبية في كوريا عتبة 20 مليار دولار للعام الخامس على التوالي منذ عام 2015، يدل على أن وضع الاستثمارات الأجنبية في كوريا قد دخل مرحلة الاستقرار.وأشارت إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية قد شهدت انخفاضا خلال النصف الأول من العام الماضي، لكنها بدأت تنتعش مع بدء النصف الثاني منه.وقالت إن قيمة الاستثمارات الأجنبية في الربع الأول من العام الماضي قد انخفضت بنسبة 35.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما شهدت انخفاضا بنسبة 38.1%. لكن الوضع قد تغير وزادت هذه القيمة بنسبة 4.7% في الربع الثالث و27.9% في الربع الرابع من العام الماضي.ويرجع السبب في تراجع الاستثمارات الأجنبية في كوريا خلال النصف الأول من العام الماضي إلى النزاعات التجارية بين واشنطن وبكين، وانخفاض الطلب العالمي للاستثمارات.