حكومة سيول تعتزم اتخاذ تدابير سريعة لحماية سلامة المواطنين الكوريين

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أكدت الحكومة الكورية أنها ستتخذ تدابير سريعة لحماية سلامة المواطنين الكوريين في حال تعرضهم لحالة من الطوارئ على خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "تشيه هيون سو" في موجز صحفي اليوم الاثنين إن حكومة سيول تراقب عن كثب تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الحكومة ستتعاون مع المجتمع الدولي كي تتمكن من اتخاذ التدابير الازمة بشكل سريع.وردا على سؤال حول ما إذا كانت تلك الإجراءات ستشمل مشاركة وحدة "تشونغ هيه" البحرية الكورية في الحملة الأمريكية لحماية مضيق هرمز، قالت المتحدثة إن سيول تراجع الخيارات المختلفة المتعلقة بحماية سلامة السفن الكورية والمواطنين الكوريين في المنطقة، مضيفة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.من جانبه صرح مسؤول في الحكومة الكورية بأن تغيير المنطقة التي تمارس فيها وحدة "تشونغ هيه" البحرية مهامها يحتاج إلى الحصول على موافقة البرلمان، لكنه توقع أن يتم إرسال الوحدة إلى خارج مناطق عملياتها العسكرية المحددة في حال تعرض المواطنين الكوريين في الشرق الأوسط والسفن الكورية في مضيق هرمز لحالة طوارئ.والجدير بالذكر أن الحكومة الكورية قد درست بشكل جدي إمكانية مشاركة وحدة "تشونغ هيه" البحرية الكورية في الحملة الأمريكية لحماية مضيق هرمز ضمن إطار تعزيز علاقة التحالف مع الولايات المتحدة.لكن سيول بدأت تتخذ موقفا حذرا بعد تصاعد التوتر العسكري في الشرق الأوسط الناجم عن تدهور العلاقات بين واشنطن وطهران بسبب الضربة الجوية الأمريكية الأسبوع الماضي التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء "قاسم سليماني".